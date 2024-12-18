11:26
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Власть

Первый зарубежный визит и. о. главы кабмина: встреча с Орбаном в Будапеште

В Будапеште 17 декабря прошла встреча исполняющего обязанности председателя кабмина Адылбека  Касымалиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, Адылбек Касымалиев прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив готовность развивать политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Виктора Орбана в Кыргызстан в ноябре этого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314541/
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно
Рабочая группа кабмина Кыргызстана упростит внедрение ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Данияр Амангельдиев назначен и. о. первого заместителя председателя кабмина
Кандидатура Адылбека Касымалиева направлена в Жогорку Кенеш для утверждения
Кто возглавит кабмин Кыргызстана?
Адылбек Касымалиев временно возглавит кабмин и администрацию президента
В Венгрии отметили 130-летие великого манасчи Саякбая Каралаева
Большинство кыргызстанцев уверены в правильности курса страны — данные WB
Кабинет министров утвердил ставки утилизационного сбора в Кыргызстане
Темп роста ВВП Кыргызстана за 11 месяцев 2024 года составил 9 процентов
Популярные новости
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Камчыбек Ташиев спецслужбам: Не&nbsp;сажайте невиновных ради результативности работы Камчыбек Ташиев спецслужбам: Не сажайте невиновных ради результативности работы
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
18 декабря, среда
11:22
И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам...
11:22
В Новосибирске осужден студент из Кыргызстана за провоз запрещенных веществ
11:07
Рабочая группа кабмина Кыргызстана упростит внедрение ККМ, ЭТТН и ЭСФ
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря
10:49
«Отмазывали» призывников от службы. В Бишкеке задержаны военкомы двух районов