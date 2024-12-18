Первый зарубежный визит и. о. главы кабмина: встреча с Орбаном в Будапеште

В Будапеште 17 декабря прошла встреча исполняющего обязанности председателя кабмина Адылбека Касымалиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фото пресс-службы кабмина

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, Адылбек Касымалиев прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив готовность развивать политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Виктора Орбана в Кыргызстан в ноябре этого года.