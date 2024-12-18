Органы милиции не смогут регистрировать авто и выдавать водительские права

Органы милиции теперь не смогут регистрировать авто и выдавать водительские права. Президент подписал изменения в Закон «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», который ранее принят Жогорку Кенешем.

Напомним, документ скорректирован в связи с выведением из состава МВД государственного учреждения «Унаа». Согласно указу президента от 25 сентября 2023 года, оно преобразовано в Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Поправки исключают обязанности органов внутренних дел по осуществлению государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств, прицепов, специальных технологических машин, а также по проведению квалификационных экзаменов, выдаче водительских удостоверений и удостоверений трактористов-машинистов.

Обучение водителей транспортных средств в рамках ОВД также отменяется. Эти функции будут выполнять другие государственные органы.