13:44
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Создана комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека

Создана межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Председателем комиссии назначен заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев.

Межведомственной комиссии поручили:

  • в ближайшие сутки обеспечить координацию неотложных мер по восстановлению и обеспечению теплоснабжением жителей Бишкека;
  • в месячный срок установить причины возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ и на основе их анализа разработать перечень неотложных задач для стабильного завершения осенне-зимнего периода 2023/2024 года;
  • предложить меры по недопущению аналогичной ситуации в будущем, включая предложения по реконструкции и восстановлению основного оборудования ТЭЦ, в том числе по разработке технико-экономического обоснования для его полной модернизации, и предложения по децентрализации системы теплоснабжения Бишкека с учетом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных;
  • внести предложения по принятию мер в отношении лиц, виновных в возникновении нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкека.

Кроме этого, межведомственной комиссии разрешили привлекать к работе ответственных работников государственных органов, органов местного самоуправления, акционерных обществ и независимых экспертов, запрашивать материалы, необходимые для ее работы.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

Фото на главной — ОАО «Электрические станции», ТЭЦ Бишкека
Ссылка: https://24.kg/vlast/286131/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали
Авария на ТЭЦ Бишкека. Все абоненты подключены к отоплению и горячей воде
Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Авария на ТЭЦ. Температура горячей воды увеличена до 70 градусов
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Авария на ТЭЦ. Отопление есть во всех домах, горячую воду еще подключают
Авария на ТЭЦ Бишкека. Последствия взрыва устраняют 608 человек
Авария на ТЭЦ. Вопрос перерасчета за тепло и воду прорабатывается
Авария на ТЭЦ Бишкека. Школы и детсады возобновят офлайн-обучение 7 февраля
Авария на ТЭЦ Бишкека. О состоянии пострадавших рассказали в Минздраве
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибыли специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
13:42
Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию
13:26
Делегация Жогорку Кенеша будет наблюдать за выборами президента в России
13:02
Создана комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека
12:50
Штормовое предупреждение! В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход снежных лавин
12:00
Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G?