Создана комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека

Создана межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Председателем комиссии назначен заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев.

Межведомственной комиссии поручили:

в ближайшие сутки обеспечить координацию неотложных мер по восстановлению и обеспечению теплоснабжением жителей Бишкека;

в месячный срок установить причины возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ и на основе их анализа разработать перечень неотложных задач для стабильного завершения осенне-зимнего периода 2023/2024 года;

предложить меры по недопущению аналогичной ситуации в будущем, включая предложения по реконструкции и восстановлению основного оборудования ТЭЦ, в том числе по разработке технико-экономического обоснования для его полной модернизации, и предложения по децентрализации системы теплоснабжения Бишкека с учетом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных;

внести предложения по принятию мер в отношении лиц, виновных в возникновении нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкека.

Кроме этого, межведомственной комиссии разрешили привлекать к работе ответственных работников государственных органов, органов местного самоуправления, акционерных обществ и независимых экспертов, запрашивать материалы, необходимые для ее работы.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

Фото на главной — ОАО «Электрические станции», ТЭЦ Бишкека