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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Суд может отпустить сегодня Равшана Джеенбекова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания адвокат Замир Жоошев вновь повторил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому Равшану Джеенбекову. Он, по словам юриста, баллотируется в Жогорку Кенеш, ЦИК его зарегистрировала как кандидата в депутаты.

«Необходимо соблюдать конституционное право Равшана Джеенбекова быть избранным в государственный орган. Кроме того, прошу приостановить судебное разбирательство до объявления итогов выборов. На это время с моих подзащитных будет снята обязанность приходить в суд», — сказал Замир Жоошев.

Сам Равшан Джеенбеков заявил, что впервые в истории кандидат в депутаты, защищая свои права, идет на выборы и зарегистрирован Центризбиркомом.

Другие обвиняемые поддержали ходатайство адвоката.

Адвокат потерпевшей Октом Мамаевой выступил против. По его словам, невозможно рассмотреть ходатайства без участия остальных обвиняемых и адвокатов.

Гособвинители просили отказать в удовлетворении просьбы обвиняемого. Прокурор отметил, что Равшан Джеенбеков обвиняется в особо тяжких преступлениях.

Судья удалился в совещательную комнату.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212542/
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