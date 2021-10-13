Наталья Никитенко раскритиковала власть: ни профессионализма, ни компетенции

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко раскритиковала власть за последние ее решения. Об этом она написала пост на своей странице в Facebook.

«Год назад нынешние лидеры придя во власть заявили, что одной из претензий к парламентаризму была частая смена правительства. Но у нас за год, с прошлого октября, сменилось три премьера: Новиков, Марипов и теперь Акылбек Жапаров, а также некоторое время премьер-министром был Садыр Жапаров. Как-то не похоже на стабильность?» — отметила депутат.

Экономический, энергетический, социальный кризисы, которые девятым валом накрыли страну, требуют найти виновного, и хотя с прошлого октября вся ответственность у одного человека, этот человек ее нести не хочет. Наталья Никитенко

Она отметила, что совершенно не намерена защищать Улукбека Марипова, итоги неэффективного управления которого очевидны, но и «новый» состав вызывает как минимум недоумение.

«Вторым обещанием власти было резкое сокращение чиновников. Сколько было сокращено за год? Неизвестно. Сколько конкретно будет сокращено? Тоже неизвестно. Зато теперь планируется вернуть прежние министерства. Полгода назад нам говорили, что очень правильно объединить Министерство финансов и Министерство экономики, теперь, спустя полгода, когда Акылбек Жапаров стал премьером, это уже не нужно?» — недоумевает Наталья Никитенко.

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Она считает очень непоследовательным такой подход — опираться не на показатели эффективности, аналитику, а «подгонять» под личности структуру.

«Мы восстанавливаем Министерство соцобеспечения и миграции, это, может, и правильное решение, но зачем было его ликвидировать и объединять с Министерством здравоохранения, тем более в период пандемии, когда система здравоохранения и так загружена по горло. Очень критиковали прежние власти за обилие вице-премьер-министров, с чем я была всегда согласна. Но при новой структуре их стало еще больше. Когда руководитель правительства — это руководитель аппарата президента, то не много ли у него заместителей? Четыре (!) заместителя в правительстве и еще четыре (!) в администрации президента», — справедливо критикует такие «реформы» депутат.

По составу кабинета министров у Натальи Никитенко тоже есть много вопросов. Прежде всего к его профессионализму и компетентности.

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«Министр здравоохранения, который нас «прославил» на весь мир; министр сельского хозяйства, который довел до кризиса сельское хозяйство; министр внутренних дел, при котором преступность увеличилась в полтора раза; министр энергетики, который обманывал нас с поставками электроэнергии из Таджикистана, довел страну до плановых отключений, — напомнила она. — Недавно президент заявлял о поддержке женщин-лидеров, о необходимости продвижения женщин. И как это реализуется на практике? В новом составе осталась одна женщина из прежних трех. Причем пост вице-премьера по социальному блоку достался Байсалову. Странное решение».

Наталья Никитенко также отметила, что кабмин впервые стал мононациональным.

«Учитывая все это, перспективы становятся мрачными. Каков план выхода из кризиса? Что будем делать? Какие рычаги? Их нет. По крайней мере нам они неизвестны. Акылбек Жапаров недавно заявлял, что президент озвучит план выхода из кризиса, но его до сих пор нет. Зато есть очередные прожекты, увеличить бюджет на 120 миллиардов сомов. Причем путем увеличения сборов и налогов. Как это сделать в умирающей экономике? Весь мир, наоборот, пытается предоставить налоговые преференции и льготные кредиты, чтобы поддержать бизнес. А мы решили зарезать все, лишь бы дать обещания перед выборами о росте доходов бюджета? Может, план «кустуризации» дал свои результаты? Тогда открыто и прозрачно должны быть озвучены полученные «доходы». Или после нас — хоть потоп?» — резюмировала депутат.