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Власть

Абдулла Арипов: Необходимо эффективно использовать транспортный потенциал ЦА

«Нам необходимо эффективно использовать имеющийся транспортный потенциал Центральной Азии», — заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса, позволило выйти на положительную динамику торговли Узбекистана со всеми странами ЕАЭС. За полгода товарооборот республики с государствами союза вырос на 25 процентов.

«Для дальнейшего роста мы хотим продолжить работать с ЕЭК и членами союза по вопросам устранения барьеров. Мы считаем, что разветвленная и интегрированная транспортная система Центральной Азии может стать важным транзитным хабом на Евразийском континенте. Мы выступаем за наибольшую загрузку транспортных коридоров и инфраструктуры крупных логистических центров. Узбекистан заинтересован в присоединении к проектам ЕАЭС по цифровизации транспортных коридоров и электронному документообороту в транспортной сфере», — подчеркнул Абдулла Арипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204577/
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