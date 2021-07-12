16:12
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть

После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу Минздрава за недоработки

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности призвали министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева усилить информирование населения о необходимости вакцинации.

Депутат Абдувахап Нурбаев отметил, что на сегодняшний день вакцина — это единственный путь борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Его поддержал и депутат Шайлообек Атазов, добавив, что эпидемиологическая ситуация в стране обостряется.

«Сейчас вы хвалите вакцинацию. Говорите, надо прививаться. А вдобавок будем пить аконит, и все будет нормально? Надеюсь, вы, как министр, внесете свой вклад в развитие медицины», — упрекнул нардеп Алымкадыра Бейшеналиева.

Напомним, министр здравоохранения в прямом эфире получил вакцину «Спутник-V», затем на пресс-конференции выпил настойку ядовитого иссык-кульского корня (аконита), приготовленную кустарным способом. Этот метод лечения и профилактики коронавируса также поддержал президент Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200831/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
В прививочных пунктах очереди. Кыргызстанцы охотно идут на вакцинацию
Алымкадыр Бейшеналиев назвал условия для возврата школ к обычному режиму
Кыялбек Мукашев: Китай настаивает на вакцинации 70 процентов населения
Кыргызстан достиг пика третьей волны COVID-19 — Алымкадыр Бейшеналиев
В четырех городах КР дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно
COVID-19. В каких случаях беременным нужно вакцинироваться, рассказал врач
Третья волна COVID-19. Садыр Жапаров поручил ускорить темпы вакцинации населения
Кыргызстан закупит еще 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm
COVID-19. Бишкекчан пригласили на вакцинацию к памятнику Курманджан датке
COVID-19. Глава ООН предложил принять Глобальный план вакцинации
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
12 июля, понедельник
16:09
Для зараженных COVID-19 свободно 227 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободно 227 коек в медучрежден...
15:52
После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу Минздрава за недоработки
15:45
Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
15:44
Празднование Курман айта. Будут ли переносить выходной, рассказали в кабмине
15:40
В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и еще одна партия Sinopharm