После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу Минздрава за недоработки

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности призвали министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева усилить информирование населения о необходимости вакцинации.

Депутат Абдувахап Нурбаев отметил, что на сегодняшний день вакцина — это единственный путь борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Его поддержал и депутат Шайлообек Атазов, добавив, что эпидемиологическая ситуация в стране обостряется.

«Сейчас вы хвалите вакцинацию. Говорите, надо прививаться. А вдобавок будем пить аконит, и все будет нормально? Надеюсь, вы, как министр, внесете свой вклад в развитие медицины», — упрекнул нардеп Алымкадыра Бейшеналиева.

Напомним, министр здравоохранения в прямом эфире получил вакцину «Спутник-V», затем на пресс-конференции выпил настойку ядовитого иссык-кульского корня (аконита), приготовленную кустарным способом. Этот метод лечения и профилактики коронавируса также поддержал президент Садыр Жапаров.