Нуруйпа Муканова назначена генсекретарем Антикоррупционного делового совета

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Нуруйпа Муканова назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, ранее указом президента был образован Антикоррупционный деловой совет. Основной целью создания АДС является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.