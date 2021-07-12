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Власть

Нуруйпа Муканова назначена генсекретарем Антикоррупционного делового совета

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Нуруйпа Муканова назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, ранее указом президента был образован Антикоррупционный деловой совет. Основной целью создания АДС является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200790/
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