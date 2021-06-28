Закон Гульшат Асылбаевой должен быть отклонен. Юристы обратились к депутатам

Эксперты Института Медиа Полиси в очередной раз обратились к депутатам Жогорку Кенеша с требованием отклонить проект согласительной группы, подготовленный на ранее принятый парламентом закон Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

Отметим, видоизменный документ приобрел новое название — «О защите от ложной информации», но, как отмечают эксперты, концепция его осталась прежней и в ней заложена угроза свободе слова.

Сегодня он был принят профильным комитетом. Эксперты указывают, что он противоречит Конституции, поскольку не прописаны источники финансирования.

Предлагаемые в проекте решения заведомо нацелены на серьезные нарушения прав человека на свободу слова и мнения.

Проектом закона предусматривается, что владелец сайта и (или) страницы сайта в интернет-пространстве КР обязан разместить на сайте либо в сети Интернет свои имя и фамилию и адрес электронной почты. Юристы отметили, что это прямое нарушение права на анонимность в интернете.

Эксперты подчеркивают: закон содержит необоснованные нормы, ограничивающие права и свободы человека. В этой связи согласованный вариант законопроекта при рассмотрении Жогорку Кенешем должен быть отклонен.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации». Сегодня согласительная комиссия его утвердила.