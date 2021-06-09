Улукбек Марипов встретился с вновь назначенными послами Кыргызстана

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с вновь назначенными главами дипломатических миссий Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Улукбек Марипов отметил, что дипломатам необходимо выстраивать конструктивное взаимодействие с представителями политических и деловых кругов с акцентом на расширение политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По его словам, наша страна открыта к сотрудничеству и готова поддержать инвесторов, стремящихся инвестировать в кыргызскую экономику.

«Проекты в области энергетики, транспорта, горнодобывающей, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма имеют для нас приоритетное значение. Особое внимание надо уделять защите прав и интересов наших соотечественников за рубежом. Вы и сотрудники посольств должны тесно взаимодействовать с членами кыргызских диаспор, оказывать посильную помощь при решении возникающих у наших сограждан проблем. Это важная часть вашей работы», — подчеркнул председатель кабмина.

Во встрече участвовали постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария) Алмазбек Бейшеналиев, послы в Италии Таалай Базарбаев, Кувейте Азамат Карагулов и Туркменистане Талант Султанов.