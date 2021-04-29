Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына

Поездка председателя ГКНБ на лечение за рубеж была заранее запланирована. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов, который после октябрьских событий 2020 года повсюду сопровождает Камчыбека Ташиева.

По его словам, у главы ГКНБ проблемы с сердцем.

«Он ранее в Германии перенес операцию. В последнее время его снова беспокоило сердце. Лечение было запланировано. Он вылетел вчера, точное время не могу сказать. Вернется ли он срочно? Тоже не знаю», — сказал Откурбек Рахманов.

Он не стал раскрывать, в какую страну улетел Камчыбек Ташиев.

Отметим, в социальных сетях сообщают, что сегодня день рождения младшего сына Камчыбека Ташиева Эмир-Хана Кыдыршаева. Сейчас он тренируется в футбольном клубе «Леванте», выступающем в испанской Ла лиге.

Откурбек Рахманов опровергает информацию, что глава ГКНБ уехал на день рождения Эмир-Хана Кыдыршаева в Испанию.

«Он за границей, в какой стране, не знаю. Когда день рождения сына, я не в курсе, но Камчыбек Ташиев находится на лечении», — сказал он.

Напомним, очередной инцидент на границе начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.

В Бишкеке прошел митинг в поддержку баткенцев. Сами баткенцы требуют, чтобы к ним приехали президент, премьер и глава ГКНБ.