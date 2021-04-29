16:24
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына

Поездка председателя ГКНБ на лечение за рубеж была заранее запланирована. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов, который после октябрьских событий 2020 года повсюду сопровождает Камчыбека Ташиева.

По его словам, у главы ГКНБ проблемы с сердцем.

«Он ранее в Германии перенес операцию. В последнее время его снова беспокоило сердце. Лечение было запланировано. Он вылетел вчера, точное время не могу сказать. Вернется ли он срочно? Тоже не знаю», — сказал Откурбек Рахманов.

Он не стал раскрывать, в какую страну улетел Камчыбек Ташиев.

Отметим, в социальных сетях сообщают, что сегодня день рождения младшего сына Камчыбека Ташиева Эмир-Хана Кыдыршаева. Сейчас он тренируется в футбольном клубе «Леванте», выступающем в испанской Ла лиге.

Откурбек Рахманов опровергает информацию, что глава ГКНБ уехал на день рождения Эмир-Хана Кыдыршаева в Испанию.

«Он за границей, в какой стране, не знаю. Когда день рождения сына, я не в курсе, но Камчыбек Ташиев находится на лечении», — сказал он.

Напомним, очередной инцидент на границе начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.

В Бишкеке прошел митинг в поддержку баткенцев. Сами баткенцы требуют, чтобы к ним приехали президент, премьер и глава ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192085/
просмотров: 2226
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Инцидент на границе. К митингующим в Бишкеке вышли депутаты парламента
Таджикистан заявил, что Кыргызстан пытается незаконно захватить пункт «Головной»
Инцидент на границе. Таджикистан сообщил еще о двух пострадавших
Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
В ГКНБ подтвердили, что Камчыбека Ташиева нет в стране
Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Инцидент на границе. Взрывы и выстрелы слышны близ водозабора в селе Кок-Таш
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
16:13
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтоб...
16:09
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
16:00
Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
15:59
Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
15:59
Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына