Скандал с НДПК. Суд отказался заслушать информацию члена ЦИК Акылбека Сариева

В административном суде Бишкека началось рассмотрение жалобы НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Юрист политобъединения Дастан уулу Улан заявил ходатайство о вызове в суд члена Центризбиркома Акылбека Сариева. При обсуждении вопроса на заседании 24 апреля он высказал особое мнение и не поддержал постановление ЦИК, назвав его нелогичным и необоснованным.

Однако суд отказал юристу партии, пояснив, что все мнения изложены в приложенных к жалобе политорганизации документах.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.