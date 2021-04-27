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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

НДПК обратилась к президенту: Вы гарант справедливости

Партия НДПК обратилась к президенту Садыру Жапарову с открытым обращением. Главе государства напомнили, что он обещал — выборы в местные кенеши 11 апреля пройдут справедливо, все участники будут находиться в равных условиях и ко всем будет одинаковое отношение со стороны органов власти.

Избирательный процесс в целом по стране, не считая отдельных перегибов на местах, действительно был конкурентным и достаточно свободным.

В НДПК отметили, что партия победила в честной, открытой борьбе и прошла в БГК, набрав около 10,5 процента голосов. За нее проголосовали более 14 тысяч избирателей.

«Мы гордимся нашей победой и благодарны тысячам бишкекчан, доверившим НДПК представлять их интересы в столичном парламенте. Однако сегодня некоторые политические силы, имеющие власть, пытаются украсть победу НДПК, наплевательски относясь к волеизъявлению наших многочисленных избирателей. Бишкекская территориальная избирательная комиссия, а затем и ЦИК сняли НДПК с выборов за якобы имеющие место «системные» нарушения. Нас необоснованно обвиняют в подкупе избирателей, с чем мы однозначно не согласны и считаем это решение несправедливым и незаконным», — говорится в обращении.

В партии призвали президента взять ситуацию вокруг НДПК под свой личный контроль и услышать голос как членов партии, так и десятков тысяч ее сторонников и избирателей по всей стране.

«Поэтому мы вынуждены обращаться и просить стать гарантом невмешательства со стороны заинтересованных политических групп в судебный процесс по иску НДПК против решения ЦИК. Мы твердо знаем, что если суд будет беспристрастным и руководствоваться исключительно законом, то НДПК будет восстановлена в своих правах», — подчеркнули в партии.

Нам прекрасно известно, кто является «заказчиком» кампании по дискредитации НДПК. Нас хотят выбить из гонки, чтобы перераспределить наши мандаты. Это тоже всем понятно.

Из обращения НДПК

Напомним, на заседании 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191656/
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