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Власть

Спикер просит доноров помочь восстановить информационно-техническую базу ЖК

Спикер парламента Талант Мамытов встретился с постоянным представителем программы развития ООН в Кыргызстане Луизой Чемберлен. Об этом сообщает пресс-служба торага.

Уточняется, что в ходе встречи особое внимание было уделено предстоящей работе по гармонизации законодательства в соответствии с новой Конституцией КР.

«Вслед за референдумом по проекту Закона «О Конституции КР» на законодательную власть возлагается большой и серьезный объем работы по приведению в соответствие с Основным законом всех нормативно-правовых норм», — отметил Талант Мамытов.

Торага обратил внимание на плохое состояние информационно-технической базы аппарата Жогорку Кенеша. Он напомнил, что после народных волнений, прошедших в октябре 2020 года, инфраструктура и технические ресурсы здания парламента подверглись серьезному повреждению.

Он призвал программу развития ООН рассмотреть возможность оказания содействия в восстановлении информационно-коммуникационных ресурсов Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191417/
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