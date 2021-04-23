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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Рабочая группа ЦИК поддержала Бишкекскую ТИК

Решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей за партию координационная рабочая группа оперативного реагирования ЦИК оставила в силе. 

Жалобу политорганизации не удовлетворили. Сегодня в 21.30 ЦИК соберется на заседание, чтобы рассмотреть рекомендацию рабочей группы.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными. «Есть показания свидетелей, которые получили деньги и проголосовали», — сказал Кайрат Маматов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191371/
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