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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Бишкекский горкенеш. Как распределятся мандаты между лидерами гонки

По предварительным данным, семипроцентный барьер для прохождения в Бишкекский горкенеш преодолели четыре партии.

В БГК попадают «Биздин эл», «Ата Журт Кыргызстан», «Ак Бата» и «Эмгек».

На парламентских выборах количество мандатов определяется на основе квоты. Она считается на данных о том, сколько голосов набрали партии, преодолевшие барьер. Проще говоря, это количество голосов избирателей на один мандат.

Отличие выборов депутатов местных кенешей только в количестве мест. Их не 120, а 45. В остальном же условия прохождения в БГК остаются прежними. Поэтому по примеру ЖК мы посчитали, сколько мест может получить каждая из партий, набравшая свыше 7 процентов голосов избирателей.

За лидеров гонки проголосовали 8 тысяч 405 человек. Это значит, что каждый мандат в БГК стоит 187 голосов избирателей.

Таким образом, расклад количества мандатов выглядит следующим образом:

«Эмгек» — 14 мандатов;

«Ак Бата» — 13 мандатов;

«Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;

«Биздин эл» — 9 мандатов.

Отметим, что это предварительный расклад, он может немного измениться после окончательного подведения итогов голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189656/
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