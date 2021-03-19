«Кыргызстан намерен идти по пути развития «зеленой» экономики, постепенно отказываясь от традиционных источников энергии, товаров и услуг, наносящих вред окружающей среде и повышающих риски для здоровья и жизни людей», — заявил премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Гарреттом и полномочным представителем Программы развития ООН Луиз Чемберлен.

Отмечено, что в рамках реализации Парижского соглашения при поддержке международных партнеров на национальном уровне проводится работа по борьбе с изменением климата, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов.

Чарльз Гарретт проинформировал о проведении 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2021 года в Глазго (Шотландия).

«Кыргызстан имеет большие возможности обратить на себя внимание международных климатических организаций в целях привлечения финансовых средств для реализации проектов, направленных на улучшение климатической обстановки в республике», — подчеркнул он.

Луиз Чемберлен также добавила, что ПРООН оказывает государствам по всему миру поддержку в разработке стратегии долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также проинформировала, что конференция станет эффективной площадкой для заявления своих планов по обеспечению климатической безопасности на международном уровне.