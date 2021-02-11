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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Местные выборы. ЦИК указала, когда начнется предвыборная агитация

11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 — городские и 420 — айыльные. В ЦИК 24.kg рассказали, когда начнется предвыборная агитация.

Уточняется, что сроки старта разные. Для партий, баллотирующихся в горкенеши, кампания начинается 12 марта, для кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта. Прекращается 10 апреля в 08.00.

Отметим, что о намерении баллотироваться в Бишкекский горкенеш заявила пока только Партия зеленых. ЦИК напоминает — подача уведомлений в ТИК от партий и одномандатников завершается 1 и 11 марта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183079/
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