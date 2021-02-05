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Власть

Экстрадиция Бакиевых. Генпрокуратура не направляла повторный запрос в Минск

Генпрокуратура после октябрьских событий повторно не направляла запрос в Минск по экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Он отметил, что для экстрадиции Курманбека Бакиева до его прихода отправили достаточно запросов в Беларусь.

«После моего прихода на должность у Генпрокуратуры не было оснований отправить новый запрос, так как предыдущие остались без ответа. Наш международный отдел ведет работу по этому направлению», — сказал Курманкул Зулушев.

По ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010-го, убийствам, коррупции и рейдерскому захвату чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.

Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко и владеет долей в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на его территории.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182468/
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