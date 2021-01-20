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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

ЦИК: Выявленные Kloop нарушения не повлияли на волеизъявление граждан

Нарушения, выявленные ОФ «Клооп Медиа», не повлияли на волеизъявление. К такому выводу пришли в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов после изучения материалов, предоставленных фондом.

Как отметил заведующий отделом правового обеспечения ЦИК Адилет Шаршеналы уулу, в итоге представители фонда сами отозвали требование об отмене итогов голосования на отдельных УИК.

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«Когда в ходе заседания рабочей группы рассмотрели все материлы, предоставленные фондом, там не было оснований для отмены. Были процедурные нарушения, в этой связи принято решение провести разъяснительные работы, вынести предупреждения УИК, ТИК», — сказал он.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заметила, что всего по трем жалобам «Клооп Медиа» вынесено 10 предупреждений, в том числе три — в адрес ТИК, а также 28 разъяснений в адрес УИК. «Думаю, это хороший результат рассмотрения жалоб. Ваши замечания будут предметом изучения для совершенствования нашей работы, проведения выборов, обучения. Вы помогаете нам делать процесс лучше», — подчеркнула она.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180662/
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