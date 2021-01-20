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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Мандат Омурбека Текебаева. Решение Бишкекского горсуда в ЦИК не поступило

В ЦИК решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата еще не поступило. В вешестоящую инстанцию жалобу Центризбирком также не подавал.

Как пояснил 24.kg член ЦИК Кайрат Осмоналиев, чтобы члены комиссии рассмотрели вопрос на заседании, должно быть решение суда. «Насколько мне известно, в юридическом отделе его нет. По собственной инициативе мы поднять тему не можем. ЦИК вынуждена исполнить постановление Фемиды. Вакантный мандат перейдет следующему по списку кандидату от партии «Ата Мекен», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

С требованием лишить Омурбека Текебаева мандата в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков.  По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180498/
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