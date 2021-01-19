ЦИК: На трех участках проголосовало больше людей, чем указано в списке

Территориальные избирательные комиссии признали итоги голосования недействительными на шести участках по досрочным выборам президента и семи — по референдуму. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что, в частности, на УИК № 2238 в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Центральной избирательной комиссией установлено превышение количества бюллетеней в АСУ над количеством идентифицированных избирателей. При подведении итогов выборов результаты на нем признаны недействительными.

Итоги голосования вне помещения были признаны недействительными на шести избирательных участках на основании поступивших жалоб и заявлений от общественных наблюдателей.

В Тонском районе в связи с превышением количества проголосовавших избирателей над количеством избирателей, указанных в специальном реестре, итоги голосования вне помещения аннулированы на УИК № 3234.

В Оше итоги голосования вне помещения аннулированы на четырех участках (№ 5295, 5308, 5327, 5329).

В Араванском районе в связи с превышением числа проголосовавших над числом, указанным в специальном реестре, итоги голосования вне помещения аннулированы на УИК № 5363.

Центральная избирательная комиссия продолжает принимать протоколы ТИК.

В ЦИК добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий путем сложения данных, не позднее 15 календарных дней со дня голосования по 24 января включительно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.