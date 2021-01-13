18:30
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Супруга Курсана Асанова потеряла сознание во время допроса в ГКНБ

Супруга Курсана Асанова, подозреваемая в крупном мошенничестве, потеряла сознание во время допроса в ГКНБ. Она находится в реанимации. Об этом 24.kg рассказала адвокат жены бывшего замглавы МВД Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, женщину вызвали на допрос 11 января.

«Она прибыла на допрос без меня. На тот момент у меня не было возможности на нем присутствовать, но, чтобы в ГКНБ не говорили, что моя подзащитная бегает от следствия, она пошла. Что происходило внутри здания госбезопасности, я не знаю. Но факт в том, что ей вызвали скорую сотрудники спецслужбы. Она сейчас лежит в реанимации Национального госпиталя с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Врачи сказали, что еще чуть-чуть — и исход был бы летальный», — сказала Таалайгуль Токтакунова, заметив, что подозреваемую Кульнару Усенканову не имели права допрашивать без ее адвоката.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Кульнары Усенкановой. По версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179880/
просмотров: 1498
Версия для печати
Материалы по теме
Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела
Нурзаду Токтогулову вызвали на допрос. Она работала в штабе Абдиля Сегизбаева
За взятку сотрудникам ГКНБ задержан глава районного управления Соцфонда
Посаженый сын Матраимова. Что известно о задержанном Мунарбеке Сайпидинове
В Ошской области при строительстве школьного спортзала украли 1 миллион сомов
В Бишкеке задержан лжесотрудник ГКНБ
Курсан Асанов намерен оспаривать итоги выборов, если они будут незаконными
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
13 января, среда
18:30
14 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет 14 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Статус русского языка как официального будет сохранен, пообещал Садыр Жапаров
18:15
Ученые из Санкт-Петербурга открыли древнюю островную дугу в кыргызском Тянь-Шане
18:13
В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины
18:10
Клара Сооронкулова намерена обжаловать в суде итоги президентских выборов