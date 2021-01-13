Супруга Курсана Асанова потеряла сознание во время допроса в ГКНБ

Супруга Курсана Асанова, подозреваемая в крупном мошенничестве, потеряла сознание во время допроса в ГКНБ. Она находится в реанимации. Об этом 24.kg рассказала адвокат жены бывшего замглавы МВД Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, женщину вызвали на допрос 11 января.

«Она прибыла на допрос без меня. На тот момент у меня не было возможности на нем присутствовать, но, чтобы в ГКНБ не говорили, что моя подзащитная бегает от следствия, она пошла. Что происходило внутри здания госбезопасности, я не знаю. Но факт в том, что ей вызвали скорую сотрудники спецслужбы. Она сейчас лежит в реанимации Национального госпиталя с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Врачи сказали, что еще чуть-чуть — и исход был бы летальный», — сказала Таалайгуль Токтакунова, заметив, что подозреваемую Кульнару Усенканову не имели права допрашивать без ее адвоката.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Кульнары Усенкановой. По версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.