Президент Беларуси поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.

«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана. Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа», — говорится в поздравительном сообщении.

Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.