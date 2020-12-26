Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу подкупа избирателей

В ЦИК признали, что угроза подкупа голосов сохраняется, несмотря на то, что на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления 10 января 2021 года не будет использоваться форма № 2.

Ни одной жалобы о том, что кто-либо из кандидатов или членов агитационных групп за и против референдума пытается подкупить электорат, не поступало.

Между тем член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров рассказал о работе, проводимой в рамках деятельности координационной группы оперативного реагирования по противодействию подкупу.

По его словам, в соответствии с частью 4 статьи 43 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов ЖК» в целях оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и информирования граждан сформированы координационные группы оперативного реагирования на всех уровнях избирательных комиссий.

«Это группы при ЦИК, КГОР в 54 территориальных избирательных комиссиях. В состав групп вошли члены избирательных комиссий, представители органов прокуратуры, МВД, ГКНБ. Разработан алгоритм действия координационных групп. Обеспечены каналы поступления информации — телефоны, WhatsApp. На 24 декабря совместно с ОФ «Гражданская платформа» были проведены 16 обучающих тренингов на предмет реагирования на выявление нарушений законодательства. Были обучены 300 сотрудников органов прокуратуры, 500 работников МВД», — рассказал Тынчтык Шайназаров.

Отметим, что 10 января пройдут выборы главы государства и всенародное голосование.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.