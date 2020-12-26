09:41
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу подкупа избирателей

В ЦИК признали, что угроза подкупа голосов сохраняется, несмотря на то, что на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления 10 января 2021 года не будет использоваться форма № 2.

Ни одной жалобы о том, что кто-либо из кандидатов или членов агитационных групп за и против референдума пытается подкупить электорат, не поступало.

Между тем член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров рассказал о работе, проводимой в рамках деятельности координационной группы оперативного реагирования по противодействию подкупу.

По его словам, в соответствии с частью 4 статьи 43 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов ЖК» в целях оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и информирования граждан сформированы координационные группы оперативного реагирования на всех уровнях избирательных комиссий.

«Это группы при ЦИК, КГОР в 54 территориальных избирательных комиссиях. В состав групп вошли члены избирательных комиссий, представители органов прокуратуры, МВД, ГКНБ. Разработан алгоритм действия координационных групп. Обеспечены каналы поступления информации — телефоны, WhatsApp. На 24 декабря совместно с ОФ «Гражданская платформа» были проведены 16 обучающих тренингов на предмет реагирования на выявление нарушений законодательства. Были обучены 300 сотрудников органов прокуратуры, 500 работников МВД», — рассказал Тынчтык Шайназаров.

Отметим, что 10 января пройдут выборы главы государства и всенародное голосование. 

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178063/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова. Факт зафиксировали в ЕРПП
Выборы-2020. Президент признал, что подкуп избирателей стал проблемой
В Ошской области агитатора «Мекеним Кыргызстана» подозревают в подкупе голосов
Выборы-2020. Агитаторов партии «Бир Бол» обвиняют в подкупе и угрозах
Выборы-2020. Представителей двух партий ЦИК уличила в попытке подкупа голосов
Выборы-2020. Подкуп голосов в Базар-Коргоне не подтвердился
Выборы-2020. ЦИК направила в прокуратуру материалы по 64 нарушениям
Дастан Бекешев призвал не продавать свои голоса и предостерег кыргызстанцев
«Это грех!» Кадыр Маликов призвал кыргызстанцев не продавать голоса на выборах
Выборы-2020. Одна из партий пожаловалась на подкуп голосов избирателей
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Садыр Жапаров вошел в&nbsp;топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины
Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и&nbsp;предателем Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и предателем
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
26 декабря, суббота
09:25
Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу подкупа избирателей Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу п...
09:17
Социальные пособия для граждан выплатили в полном размере. Задержек нет
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 26 декабря 1984 года
08:45
В Джалал-Абаде расширят улицу Шопокова и установят освещение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 декабря, пятница
23:53
Xiaomi выпустит три разные модели сгибающихся смартфонов в 2021 году
23:15
Милое преступление. В Сети набирает популярность видео с кроликом и снеговиком
22:42
Густая морская пена покрыла побережье Австралии
22:15
Ставка таможенной пошлины на отдельные виды искусственных волокон обнулена
21:52
Глава ГКНБ посетил Атамбаева в СИЗО. Что он ему пообещал