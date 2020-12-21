Детскому психоневрологическому стационару Джалал-Абада подарили 100 тысяч сомов

Руководству Джалал-Абадского детского психоневрологического социального стационара передан сертификат на 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Отмечается, что сегодня и. о. президента Талант Мамытов осмотрел новое здание Джалал-Абадского детского психоневрологического социального стационара. Учреждение открыли еще в 1936 году в качестве дома престарелых. В 1970-м его преобразовали в детский психоневрологический интернат. Здесь находят приют дети с ограниченными возможностями от 4 до 18 лет со всего Кыргызстана.

Заведение рассчитано на 110 мест, сейчас в нем находятся 87 детей.

В ноябре 2019 года на основе соглашения между правительством и Европейским союзом построено новое современное здание со всеми условиями, укомплектованы залы, обновлены мебель и оборудование.

Талант Мамытов осмотрел здание социального учреждения, справился о здоровье воспитанников, которые продемонстрировали свои творческие таланты, а также подарили ему свои рисунки. Кроме того, он побеседовал с трудовым персоналом стационара.

И. о. главы государства также ознакомился с состоянием отделения травматологии Джалал-Абадской областной клинической больницы, навестил больных и пожелал им скорейшего выздоровления.

«В медицине профессионализм стоит на первом месте, благодаря труду наших медиков граждане всегда могут получить нужную помощь. Зачастую для получения необходимых медицинских услуг люди направляются в столицу. Мы должны расширять доступ населения к качественным медицинским услугам на местах, открывая современные медицинские учреждения в областях и районах», — подчеркнул он на встрече с коллективом.