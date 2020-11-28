В Каинды заработает завод по производству металлических изделий. Кабмин поможет

Исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с деятельностью завода по производству и переработке основных металлов и готовых металлических изделий ОсОО «Металл-Кен» в городе Каинды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Артем Новиков отметил, что предприятие полностью готово к открытию, однако из-за распространения коронавирусной инфекции его ввод в эксплуатацию отложен на следующий год.

«Надеюсь, что уже в первом квартале 2021 года предприятие будет запущено. Мне стало известно, что вы не можете получить необходимое оборудование, заказанное из Китайской Народной Республики и привезти в страну специалистов для обучения работников завода. Правительство в оперативном порядке окажет помощь в решении данного вопроса. Необходимые поручения будут даны соответствующим государственным органам», — сказал Артем Новиков.

Общий объем инвестиций в производство составил $50 миллионов. Завод имеет полный производственный цикл и будет выпускать широкий спектр металлопрокатной продукции: все виды арматуры и сортового металлопроката. Планируемый ежегодный объем продукции — более 200 тысяч тонн сталепрокатных изделий.

Штатная численность завода составляет порядка 500 человек, из которых более 200 человек — жители города Каинды и близлежащих населенных пунктов.