Садыр Жапаров выступил за сохранение статуса русского языка в Кыргызстане

Садыр Жапаров выступил против лишения статуса официального русского языка в Кыргызстане. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Он отмечает, во взаимоотношениях и связях с евразийскими государствами без русского языка невозможно обойтись.

«Вчера один из членов конституционного совещания предложил убрать официальный статус русского языка. Это предложение совершенно неверное. Русский язык один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. Поэтому русский язык обязательно должен оставаться официальным языком в нашей стране», — говорит Садыр Жапаров.

Вчера член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. По его словам, молодежь перестала разговаривать на кыргызском языке. Это вызвало широкую общественную дискуссию.

Русский язык остается официальным языком Кыргызстана. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщил сегодня руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов.