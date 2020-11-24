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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Лишение Текебаева депутатского мандата. Разъяснение административного суда

Административный суд Бишкека дал разъяснения по поводу лишения депутата Омурбека Текебаева мандата. Решение, напомним, было принято накануне по иску незрячего поэта Темирлана Ормукова.

В канцелярии суда пояснили, что при вынесении постановления Центральной избирательной комиссией были нарушены нормы Конституционного закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Уточняется, что в своем постановлении ЦИК указывает, что в 2017 году в связи с обвинительным приговором суда в отношении Омурбека Текебаева его полномочия депутата были досрочно прекращены и его мандат был передан следующему по списку политической партии «Ата Мекен». Поскольку приговор суда в отношении политика в 2019 году был отменен Верховным судом и дело направлено на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, ЦИК возвратила Текебаеву мандат.

Однако Омурбеку Текебаеву был передан мандат, от которого добровольно отказался другой действующий депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз «для восстановления избирательных прав Омурбека Текебаева».

В суде подчеркнули, что, согласно части 3 статьи 65 Конституционного закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», в случае досрочного выбытия депутата его мандат по решению ЦИК передается следующему по очереди кандидату из того же списка.

«Поскольку Текебаев не был следующим за отказавшимся от мандата депутатом по очереди из того же списка, указанная норма закона была нарушена, ввиду чего постановление ЦИК было отменено судом. Таким образом, решение суда принято на основании требований конституционного закона», — говорится в разъяснении административного суда.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174302/
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