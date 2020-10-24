Наталья Никитенко просит генпрокурора проверить действия МВД в отношении ЦИК

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко просит генерального прокурора проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении членов ЦИК и дать юридическую оценку. Соответствующую телефонограмму она направила на имя Курманкула Зулушева.

В документе отмечено, что, согласно закону об избирательных комиссиях, дело в отношении члена Центризбиркома во время подготовки и проведения выборов может возбуждаться только генпрокурором.

Нардеп сообщила на своей странице в Facebook, что уже заявляла ранее — на ЦИК оказывают политическое давление в связи с назначением даты выборов.

Данные действия считаю недопустимыми. В соответствии с законодательством страны в период организации и проведения выборов нельзя отзывать членов Центризбиркома. Наталья Никитенко

Она напомнила, что, согласно Конституции, если парламент не назначил выборы президента, то после определенного периода они автоматически считаются назначенными, а ЦИК должна определить дату выборов.

«Избирательная комиссия сегодня определила выборы главы государства на 10 января 2021 года. Они выполнили свои конституционные обязательства, при этом подвергаясь давлению», — добавила депутат.

Считаю, что попытки оказать давление на ЦИК окончательно ввергнут республику в хаос и разрушат намерение вернуть все в правовое поле. Наталья Никитенко

Она пояснила, что нельзя назвать работу Центризбиркома идеальной. «Было совершено множество ошибок, и сегодня необходимо в правовом русле исправлять их, опираясь на букву закона, Конституцию, согласие и доверие народа, поддержку всего мирового сообщества. То, что происходит сейчас, — это просто недопустимо. Призываю прекратить давление на ЦИК и решать все вопросы согласно закону и Конституции», — заметила парламентарий.

Сегодня в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Ранее членов избирательной комиссии вызывали в милицию на допрос.



Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021-го.