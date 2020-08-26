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Власть

В Бишкеке стало меньше фактов коррупции среди сотрудников Патрульной службы

Фото пресс-службы президента КР. Тамерлан Ибраимов

Руководитель экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов на встрече с Сооронбаем Жээнбековым отметил резкое снижение коррупционных проявлений среди сотрудников Патрульной службы милиции. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По его словам, созданная Патрульная служба милиции в Бишкеке продемонстрировала успешную работу, которая благоприятно сказалась на общей криминогенной ситуации в столице.

Например, в 2,5 раза выросло количество выявленных пьяных водителей, в 10 раз увеличились показатели и по другим дорожным правонарушениям.

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«Количество обращений граждан в Патрульную службу увеличилось на 50 процентов. Это значит, что граждане стали больше доверять милиции, видя в ней защитника и помощника», — отметил Тамерлан Ибраимов.

Он предоставил и информацию о ходе реализации проекта по созданию ПСМ в Оше.

Тамерлан Ибраимов подчеркнул, что конкурс по отбору кандидатов проходил максимально открыто и прозрачно, в конкурсную комиссию вошли представители МВД и гражданского общества.

Он проходил в три этапа. Кандидаты сдавали тесты на общую грамотность и физическую подготовку, а также с ними проводили личное собеседование.

Конкурсная комиссия принимала решения коллегиально, что исключало любые попытки какого-либо влияния на решение ее членов.

По итогам первого тура заполнены 59 процентов вакансий от необходимой штатной численности в 219 сотрудников.

Отобранные 129 кандидатов направлены на трехмесячное обучение в филиал Академии Министерства внутренних дел в городе Оше, которое начнется 1 сентября.

Следующий конкурсный тур будет объявлен уже осенью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163378/
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