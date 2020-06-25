Шестой созыв Жогорку Кенеша войдет в историю как двигатель непопулярных, скандальных и нелепых инициатив. За месяц депутаты умудрились протолкнуть ряд сомнительных документов. К ним относится и пакет из 148 поправок в уголовное законодательство, принятый в первом и втором чтениях. Сегодня парламент рассмотрит их в третьем.

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Юристы и правозащитники напрасно били тревогу и предупреждали, что эти нормы таят подводные камни, очень противоречивы, и призывали нардепов отклонить их. Не послушались. Предложенные межведомственной рабочей группой изменения поддержали 109 парламентариев. Против не высказался никто.

24.kg приводит пункты, вызвавшие резонанс и критику экспертов.

Международные стандарты не указ

Прямым нарушением конституционного права гражданина на правосудие аналитики назвали исключение нормы о рассмотрении уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международной организации.

Раньше человек, который подвергся пыткам в ходе допроса или ставший жертвой судебного произвола, мог в поисках справедливости обратиться в Комитет ООН по правам человека. Рекомендация комитета являлась для кыргызской Фемиды основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам.

Разработчики этот пункт убрали, и теперь предписания международных организаций — не повод возвращать дело на пересмотр.

«Таким образом, защита конституционных прав сводится к нулю. Правительство предложило исключить эту норму, и большинство моих коллег, к сожалению, согласились. Это большой удар по имиджу государства, ведь речь о международных договорах, к которым Кыргызстан присоединился», — заявила глава парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко.

С парламентарием согласны и эксперты Коалиции против пыток. В организации отметили, что заявления кабмина, будто эта норма противоречит Конституции, несостоятельны. У гражданина отняли право требовать от национальных судов пересмотра дела, даже если все международные юридические и правозащитные инстанции отметят в своих рапортах, что он — жертва пыток, а предыдущие судебные вердикты — профанация.

Сделка в одни ворота

Юристов смущает и то, что разработчики предложили фактически узаконить сделку со следствием. Подозреваемому в совершении экономического преступления предлагается, чтобы избежать тюрьмы, выплатить ущерб. И это вне зависимости от того, есть ли весомые доказательства вины фигуранта или он чистосердечно признался.

Важное замечание: прежде чем прийти к подобному соглашению, подозреваемого обязательно помещают в СИЗО.

«Таким образом, правительство не скрывает, что использует арест не для обеспечения строго правовых задач, а для других незаконных целей», — отмечают юристы Коалиции против пыток.

Мнение разделяет и адвокат Сергей Слесарев. Он считает, что эта поправка противоречит самой основе уголовного права.

«Во всем мире практика сделки со следствием подразумевает, что органы дознания добиваются от подозреваемого показаний, которые необходимы для объективного следствия. Но не в обмен на свободу или восполнение ущерба, сумму которого может установить окончательно только суд. И уж тем более не с целью оговора другого человека», — подчеркнул он.

То есть собраны все доказательства, есть свидетели, но сам фигурант молчит. Чтобы следствие было непредвзятым, с ним заключается соглашение. Сергей Слесарев

Нормы, приводящие в недоумение

Критику вызвала и поправка в УПК, позволяющая в ходе следствия прослушивать телефонные разговоры не только подозреваемых, но и свидетелей.

Юристы отмечают: это изменение нарушает право на свободу общения и переписки. Эксперты правовой клиники «Адилет» уточняют: так МВД установит тотальный контроль личной жизни граждан.

Параллельно с введением нормы о прослушке свидетелей исключается пункт, по которому милиционеров можно привлечь за самоуправство.

Заявления в ЕРПП о превышении следователем или прокурором в процессе уголовного судопроизводства своих обязанностей, если нет конкретных сведений и доводов, регистрировать не будут.

По мнению МВД, такие жалобы подаются, чтобы затянуть следствие, запутать его.

«Милицейские чиновники, ссылаясь на правоприменительную практику, утверждают, что в большинстве случаев доводы, изложенные в заявлениях и сообщениях, не находят подтверждения и являются надуманными. Но мы считаем, что это некорректная формулировка», — подчеркнула нардеп Наталья Никитенко.

С ней согласна и юрист Таалайгуль Токтакунова. Она добавила, что это совершенно незаконная, ущемляющая права граждан поправка.

«Речь даже не о подследственных, а о представителях других профессий. Например, у вас претензии к врачу, вам кажется, что он назначил вам не то лечение, с диагнозом ошибся, нагрубил, деньги вымогал. Вы же можете на него заявление подать, и его зарегистрируют. Начнется проверка. Но у вас, кроме ваших слов, больше подтверждений нет, однако вашу жалобу примут», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Тогда почему у сотрудников правоохранительных органов и прокуроров такое преимущество? Или у нас перед законом не все равны? Таалайгуль Токтакунова

Юристы раскритиковали и поправку в Кодекс о нарушениях о заведомо ложном сообщении.

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Дело в том, что в Кодексе о нарушениях и Уголовном Кодексе содержатся две статьи с одним и тем же составом, но только классифицируют деяние по-разному. Речь о заведомо ложном сообщении о преступлении (Кодекс о проступках) и о заведомо ложном доносе о совершении преступления (Уголовный кодекс).

По Кодексу о проступках предусмотрено наказание в виде штрафа, а по УК — лишение свободы до пяти лет.

Разработчики изменили диспозицию статьи Кодекса о проступках на «заведомо ложное сообщение о проступке», оставив аналогичную в УК КР.

«Правоохранительные органы используют эту статью Уголовного кодекса в так называемой борьбе с «инакомыслием». Есть факты регистрации в ЕРПП досудебных производств в отношении адвокатов и правозащитников за озвучивание своего мнения, предположения, высказывания в социальных сетях», — поясняют юристы правовой клиники «Адилет».

Но кабмин поспешил разъяснить — поправка необходима, поскольку убирает дублирование и двойную трактовку. Но почему не исключен пункт о заведомо ложном сообщении из Уголовного кодекса — авторы не ответили. Да и депутаты не особо интересовались.

У депутатов шестого созыва осталось два пленарных заседания. На повестке дня по 50 вопросов. Среди них и скандальные законопроекты — о финансовой отчетности НКО и о манипулировании информацией. Но мало кто сомневается, что нардепы одобрят эти документы так же легко, как и поддержали пакет опасных изменений в уголовное законодательство.