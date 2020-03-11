17:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Фото ВВС. Суперквартира Алиевых в этом доме в Челси может стоить больше $50 миллионов

Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как «необоснованное богатство», оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более $100 миллионов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы, сообщило ВВС.

Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной 2019 года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.

Вчера судья Высокого суда Лондона разрешила придать информацию о владельцах огласке, не приняв возражений собственников.

Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 миллионов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.

Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.

Недвижимость оформлена на три офшора. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома купили на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

GETTY IMAGES
Фото GETTY IMAGES. Дарига Назарбаева с отцом на приеме у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в ноябре 2015 года
По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Дарига Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.

«NCA отказалась изучать представленные документы, — сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. — Они настаивают на публичном судебном разбирательстве».

Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.

ВВС
Фото ВВС. Дом семьи Алиевых на Бишопс-авеню в Лондоне

Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.

Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд — на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.

При любом исходе виновных не будет. Новый ордер — инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о «необоснованном богатстве» претензий владельцам недвижимости не предъявляют, их виновность или невиновность не является предметом спора.

Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146180/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Назарбаевдин кызы Швейцариядан дагы кыймылсыз мүлк сатып алды
Встреча в Баку: о чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев
Видео поющего Нурсултана Назарбаева появилось в Сети
Телефонный разговор Жээнбекова с Назарбаевым. О чем беседовали
Назарбаев присутствует на параде в Москве, пока в Казахстане заблокировали СМИ
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана
Нурсултан Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться в президенты Казахстана
Назарбаев ушедший, но оставшийся. О транзите власти в Казахстане
Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Популярные новости
Марш за&nbsp;права женщин. Депутат требует привлечь к&nbsp;ответственности милиционеров Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр Жестокое убийство в Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
11 марта, среда
17:03
Езда по встречке. На улице Московской в Бишкеке вновь нарушают ПДД Езда по встречке. На улице Московской в Бишкеке вновь н...
16:44
Дело Зилалиева. Адвокат обвиняемого трижды заявила отвод судье
16:27
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
16:17
В правительстве рассказали, почему в Кыргызстане нет медицинских масок
16:08
В управлении ГНС по Ленинскому району Бишкека новый глава