В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Фото ВВС. Суперквартира Алиевых в этом доме в Челси может стоить больше $50 миллионов

Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как «необоснованное богатство», оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более $100 миллионов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы, сообщило ВВС.

Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной 2019 года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.

Вчера судья Высокого суда Лондона разрешила придать информацию о владельцах огласке, не приняв возражений собственников.

Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 миллионов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.

Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.

Недвижимость оформлена на три офшора. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома купили на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Фото GETTY IMAGES. Дарига Назарбаева с отцом на приеме у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в ноябре 2015 года

По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Дарига Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.

«NCA отказалась изучать представленные документы, — сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. — Они настаивают на публичном судебном разбирательстве».

Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.

Фото ВВС. Дом семьи Алиевых на Бишопс-авеню в Лондоне

Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.

Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд — на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.

При любом исходе виновных не будет. Новый ордер — инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о «необоснованном богатстве» претензий владельцам недвижимости не предъявляют, их виновность или невиновность не является предметом спора.

Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.