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Власть

Депутат заступилась за коллег в айыльных кенешах

Депутат Аида Исмаилова предложила поправки в Закон «О статусе депутатов местных кенешей». Она объяснила 24.kg, в чем они заключаются.

По словам нардепа, члены местных кенешей могут и должны совмещать свои депутатские полномочия с должностью директора школы или главврача больницы, но при условии, что эти учреждения государственные.

«В действуюшем законодательстве для айыльных кенешей установлена 30-процентная квота для женщин. И, как правило, в регионах в большинстве случаев во главе клиник или школ стоят именно женщины. Им надо позволить баллотироваться в депутаты, при этом не бросать свою постоянную работу», — отметила Аида Исмаилова.

Напомним, что впервые норма о 30-процентном представительстве женщин в айыльных кенешах была опробована на местных выборах в селе Саруу. Из 21 мандата женщины получили 9, и пока никто из них не отказался от депутатства. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/145099/
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