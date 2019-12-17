Религия или дипломатия? В Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю

В социальных сетях критикуют министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву. На этот раз у пользователей вызвало вопрос ее одеяние на церемонии подписания документов в Саудовской Аравии. Участники споров считают, что чиновнице суверенного и независимого государства нужно было придерживаться светской формы одежды.

Про абайю

Напомним, что в воскресенье, 15 декабря, президент Кыргызстана отправился с визитом в Саудовскую Аравию. В состав делегации вошли 15 человек, в том числе члены правительства, депутаты и дипломаты.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева оказалась единственной женщиной в официальной делегации.

После переговоров состоялась церемония подписания документов. Фотографии с мероприятия и подняли волну недовольства. На одном из снимков оказалась запечатлена Бактыгуль Жеенбаева.

Министр финансов была облачена в черное до пят традиционное мусульманское платье — абайю.

Есть фотографии главы Минфина с других мероприятий во время поездки. Так, вместе с главой государства Сооронбаем Жээнбековым она посетила встречу с соотечественниками, которые живут в Саудовской Аравии, и открытие нового здания посольства Кыргызстана в королевстве.

Там министр финансов была одета тоже в черное длинное платье. На голове у нее был платок фиолетового цвета. А на встрече с кыргызстанцами она его сняла вовсе.

Как поступают другие

Критики и сторонники министра финансов разделились. Причем мнения каждой из сторон подкреплены вполне конкретными фактами из истории поездок в эту страну мировых лидеров.

Часть граждан напоминает, что Саудовская Аравия — мусульманская страна. Здесь женщина не может выйти на улицу без головного убора или абайи. Именно поэтому министр финансов и облачилась в это одеяние.

Подтверждение тому недавний визит в королевство президента России. В октябре 2019 года Владимир Путин посетил Аравию. В составе делегации с ним была министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Фото из интернета. Валентина Скворцова во время визита в Саудовскую Аравию

На фотографиях с приема в королевском дворце она предстала в наряде, почти полностью соответствующем требованиям ислама: в длинной одежде, с закрытыми руками и шалью на голове.

Вероника Скворцова облачилась в темное одеяние, чтобы отдать дань уважения традициям страны.

Почти так же поступила в 2018 году председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко. Тогда она надела костюм с юбкой в пол темного зеленого цвета, а на голову накинула темно-зеленую шаль.

Фото из интернета. Валентина Матвиенко во время визита в Саудовскую Аравию

Противники черного облачения уверены, что соблюдать традиции нужно в первую очередь своей страны. По их мнению, Бактыгуль Жеенбаевой достаточно было надеть национальный костюм, который ничем бы не обидел принимающую сторону.

А представительницы западных стран сохраняют свое право на свободу выбора одежды в любых ситуациях. Так, пользователи соцсетей вспомнили фотографию 2016 года с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Во время визита в Саудовскую Аравию она отказалась как от юбки в пол, так и от платка.

На официальных фотографиях Урсула фон дер Ляйен запечатлена в брючном костюме.

Жители Саудовской Аравии раскритиковали немецкого министра за подобное решение. Сама же она в интервью СМИ заявила, что «ни одна женщина из делегации не должна носить абайю». Кроме того, она подчеркнула, что возможность самостоятельно подбирать собственный гардероб должна быть как у мужчин, так и у женщин.

Фото из интернета. Урсула фон дер Ляйен во время визита в Саудовскую Аравию

Но Урсула фон дер Ляйен не единственная женщина, отказавшаяся надевать платок. В брючном костюме во время визита в страну явилась, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель (май 2017 года). А жена президента США Дональда Трампа Мелания в том же 2017 году хоть и появилась в королевстве в платье в пол, но покрывать голову отказалась. Также поступила в 2015 году и жена Барака Обамы Мишель. Более того, она даже поздоровалась за руку с мужчинами, чего в этой стране делать не принято.

А вот, например, представительница королевской семьи Великобритании Камилла Паркер-Боулз, жена принца Чарльза, надевала одеяния в пол и платок. Дамский туалет был в светлых оттенках.

Что говорит протокол?

В Министерстве финансов 24.kg прокомментировали дресс-код Бактыгуль Жеенбаевой.

Принятый в Саудовской Аравии дресс-код предписывает женщинам носить платье-абайю, закрывающее и тело женщины, и голову.

В ведомстве отметили, что их глава придерживается дипломатического этикета, с уважением относится к культуре, традициям и религиозным особенностям принимающей стороны.

Соблюдение дипломатического этикета является знаком проявления уважения культуры. пресс-служба Министерства финансов

Министерство иностранных дел, которое и отвечает за соблюдение дипломатического протокола, пока для комментариев недоступно.

Фото Султана Досалиева. Бактыгуль Жеенбаева в Саудовской Аравии, 17 декабря 2019 год

Сама министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, похоже, узнала о критике. На снимках, опубликованных пресс-службой президента сегодня, она хоть и одета в длинное в пол платье, но оно уже не черное, а зеленое. Кроме того, министр решила прикрыть голову розовым платком.