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Власть

Заключение госкомиссии по Кой-Ташу торага до сих пор не передал в комитет

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков до сих пор не направил в профильный комитет. 

Отвечая на вопросы 24.kg, его глава Наталья Никитенко отметила, что причина задержки неизвестна и непонятна. Спикер парламента публично на пленарном заседании 27 ноября обещал передать выводы комиссии в отдел комитета в ближайшие два дня. По регламенту, напомним, документы подобного рода должны быть направлены сначала в профильный комитет на утверждение не позднее трех рабочих дней. На этой неделе, 4 декабря нардепы должны были рассмотреть итоги работы комиссии и особое мнение экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой. В аппарате Жогорку Кенеша не смогли объяснить, где заключение госкомиссии и почему его до сих пор не передали в профильный комитет.

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Ранее Клара Сооронкулова заявляла, что если ее мнение проигнорируют, то она распространит его в СМИ. «Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
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