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Власть

Наталья Никитенко: К слову «реформа» у граждан Кыргызстана появилось отвращение

«К слову «реформа», которое наше правительство часто использует, но ничем не наполняет, у наших граждан появилось отвращение», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко.

Парламентарий и несколько ее коллег раскритиковали отчет Фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год. Депутаты требовали снять вопрос с повестки дня, потому что посчитали цифры неверными.

Критику вызвал и тот факт, что в кабмине не смогли сказать, какие меры приняты после выявленных нарушений во время аудита.

«Мы должны научить и приучить правительство быть ответственными за те отчеты, данные, которые предоставляются, а также приучить сам парламент, самих себя детально подходить к отчетам. Я считаю, что отчет неудовлетворительный, принять его практически невозможно, потому что есть большая критика. По системе ФОМС. Мы понимаем, что назрела система кардинальных перемен. Я намеренно не употребляю слово «реформы», потому что за этим словом ничего не стоит. А действительно, необходимы перемены, новый подход к тому, как формируются и распределяются средства ФОМС. Граждане должны об этом знать, понимать, вести учет, чтобы понимать, на что они могут рассчитывать», — возмутилась Наталья Никитенко.
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