На памятнике первому лидеру большевиков Пишпека допущена ошибка

На памятнике первому лидеру большевиков Пишпека Алексею Иваницину допущена ошибка в написании фамилии. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Как объяснила 24.kg вице-мэр Татьяна Кузнецова, ранее этот вопрос подняла депутат Адиса Имангазиева, к которой обратились родные большевика. По их словам, правильное написание фамилии — ИваницЫн, а не ИваницИн.

Фото из интернета. Памятник Алексею Иваницину на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Жумабека

Вице-мэр отметила, что уже подготовлена служебная записка на имя вице-мэра Мирлана Амантурова, так как памятник находится в ведении МП «Тазалык».

Татьяна Кузнецова добавила, что так фамилия была написана при установке памятника почти 55 лет назад.

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«Письменно к нам не обращались, но, так как было устное обращение депутата, мы изучаем этот вопрос, специалисты работают над тем, чтобы документально подтвердить правильное написание фамилии. Эта работа требует определенного изучения», — отметила она.

Памятник-бюст на гранитном пьедестале установлен в 1957 году. Скульптор Лодягин лепил бюст с фотографии сына лидера большевиков — Павла Иваницина, поскольку в то время не могли найти ни одной фотокарточки самого Алексея Илларионовича.

Алексей Иваницин 1 января 1918 года совершил переворот власти. После Новогодней демонстрации в Дубовом парке он и его группа арестовали всю полковую команду и освободили заключенных из тюрьмы. На следующий день они выбрали своего председателя Совета Пишпека и объявили советскую власть в городе и районе.

Убит в Ташкенте «классовым врагом» в ночь на 5 января 1925 года.