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Власть

Верховный суд отказался информировать депутатов о проводимых реформах

Верховный суд страны отказался предоставлять информацию о проводимых реформах в системе уголовного законодательства. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил ее лидер Бакыт Торобаев. Он отметил, что ответ с отказом ВС КР направил в письменном виде.

По словам депутата, председатель Верховного суда систематически игнорирует мероприятия фракции.

«Верховный суд письменно отказался предоставлять информацию о проводимой реформе. Соответствующее письмо подписала председатель ВС КР Гульбара Калиева. Вступив в должность, она стала избегать участия в мероприятиях, проводимых парламентом. Я бы хотел напомнить, что парламент является законодательным органом. Даже если Гульбара Калиева построит между ЖК и Верховным судом стену, она все равно не избавится от участия в законодательной деятельности», — сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что сегодня нардепы заслушивают информацию правоохранительных органов о проводимой реформе в уголовном законодательстве.
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