Совсем с ума сошли? Соцсети обсуждают пенсионную реформу

Социальный фонд взялся за реформу пенсионной системы. Свои предложения ведомство озвучило накануне на парламентских слушаниях. Пока конкретных законопроектов нет. Но планируемые изменения уже вызвали шквал критики.

Читайте по теме Государство вам ничего не должно. Эдиль Байсалов посоветовал копить на старость

Одними из первых отреагировали в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что считают инициативу Соцфонда об отмене выплаты пенсии гражданам и, в частности, военнослужащим, продолжающим работать, нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной, а также наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности.

Пользователи социальных сетей тоже обсуждают возможные изменения. 24.kg собрало самые яркие реакции.

Одной из первых высказалась экс-депутат парламента Наталья Никитенко. Она назвала инициативу кабмина «подлой и низкой».

«Вчера была презентована так называемая пенсионная реформа. И что мы увидели? Улучшение жизни простых людей? Может, в ближайшее время наши старики, как их сверстники в Европе, смогут покупать дома в Испании и жить у моря? Нет, конечно. Наше правительство стремится отнять у них последнее. Лишить жалких грошей тех, кто по каким-то причинам не смог получить трудовой стаж. И не важно, что ты можешь быть матерью, которая воспитывала детей, ухаживала за инвалидом или, может, в 90-е вынуждена была работать челноком или «в черную», без трудовой на фирму или хозяина. Кто в этом виноват? Власть? Рынок? Но никак не труженик», — написала Наталья Никитенко.

Пресс-секретарь ГУВД столицы Улан Джумаков готов отказаться от будущей пенсии, если зарплата станет хотя бы 70 тысяч сомов. «Либо пенсию сделайте минимум 30 тысяч, чтобы хватало ветеранам милиции на жизнь и лекарства. Не можете так сделать, тогда оставьте милицию в покое», — пишет он на своей странице в Facebook.

Фото — скриншот с Facebook

«Люди, которые горбатились всю жизнь и теперь получают крохи, хотят хоть чуть-чуть заработать и продолжают вкалывать, несмотря на возраст. Но и их Байсалов, видимо, решил обобрать», — негодует Семетей Аманбеков.

Фото — скриншот с Facebook

«Совсем с ума сошли? — возмущена Валерия Хегай. — Может, и граждане тогда ничего не должны государству? Мы просто откажемся от пенсий и социальной поддержки и, соответственно, не будем перечислять соцотчисления с заработной платы?»

Фото — скриншот с Facebook

Пользователь Twitter @n_akylbek призвал членов кабмина не забывать, что пенсионные деньги — это собственные, неприкасаемые деньги народа.

Я вообще призывал бы, чтобы члены правительства прежде чем делать такие жёсткие заявления по пенсиям,не забывали,что пенсионные деньги - это собственные,неприкасаемые деньги народа. А то говорят так, будто платят пенсии со своего личного кармана,мы не будем давать тем и этим деп. — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) April 11, 2022

«Не легче ли получать зарплату в конверте и откладывать себе на безбедную старость?» — задалась вопросом @KadyrbekovaRose.

Зачем нужен соц фонд? Не легче ли получать зп в конверте и откладывать себе на безбедную старость, чем отчислять тем,кто хочет чтобы человек пораньше умер всю жизнь работая,не дожив до пенсии? Фу. — Solveig (@KadyrbekovaRose) April 11, 2022

«Обеспечьте работой, и люди сами догадаются отчислять на пенсию. Пересмотрите пенсии коррумпированных ведомств (МВД, ТС, ПС, НС, Соцфонда)», — пишет @udchumaliev.

Э. Байсалову.

Государство обязано поддерживать свой народ-кыргызов и так мало!

Обеспечьте работой и люди сами догадаются отчислять на пенсию.

Пересмотрите пенсии коррумпированных ведомств:- МВД, ГТС, ГПС, ГНС, Соцфонд!

Всю жизнь наживались на людях, а в конце бонусы за погоны!!! — Улан Джумалиев (@udchumaliev) April 12, 2022

Кто-то уже задумался уехать из Кыргызстана.

Уехать что-ли в РК? Приглашают,дают служебную квартиру,зарплата выше чем у нас,медстраховка, условия для науки и даже платят за скопус.А всё из-за соцфонда!У нас,если вы получаете 20 000 сом,то пенсия будет - 2500! То есть на самом деле нет пенсии и работать нужно дофига! — Айгуль (@Nasirdinovaa2) April 12, 2022

При этом есть и те, кто поддерживает усилия Соцфонда. Пользователь Twitter @razaev считает, что без этих непопулярных мер пенсионная система будет неустойчива и уже в среднесрочной перспективе не смогут платить по своим обязательствам.

«То, что они замахнулись на реформу пенсий людей в погонах, которых никто и никогда не смел трогать, и 40-летние финполовцы на крузаках выходили на пенсию в 30 тысяч, а 60-летние врачи — с 10 тысячами — заслуживают только похвал», — уверен он.

То что они замахнулись на реформу пенсий людей в погонах, которые никто никогда не смел трогать, и 40-летние финполовцы на крузаках выходили на пенсию с 30 тысяч, а 60-летние врачи - с 10 тысячами - заслуживают только похвал. — МК (@razaev) April 12, 2022

При этом @razaev подчеркивает, что такие изменения нельзя назвать реформой. Реформа могла бы состояться, если не менее половины отчислений направляли бы на индивидуальный накопительный счет и разрешили бы распоряжаться им самостоятельно — выбрать, куда их направить.

Но это - не реформа. Реформой это было бы если не менее половины от отчислений направляли бы на индив. накопительный счет, и разрешили бы распоряжаться им самостоятельно - выбрать куда положить. Гос-во должно лишь убедиться, что человек копит на старость. — МК (@razaev) April 12, 2022

Пользователь соцсети отмечает, что сама подача грядущих изменений неприемлема.

Единственной рабочей схемой Азамат Акенеев считает выплату всем пожилым одной и той же суммы из уплачиваемых государству налогов. А о накопительной части каждый, по его мнению, пусть заботится сам.

По поводу пенсии единственная рабочая схема - это всем пожилым людям выплачивать одну и ту же сумму из уплачиваемых государству налогов. А о накопительной части каждый пусть заботится сам. Никогда у нас люди не доверят государству что то за себя копить. Может через миллион лет. — Azamat Akeneev (@akeneev) April 11, 2022

Поэтому всем советую, не рассчитывайте на государство в старости, делайте накопления. Наша солидарная система при изменении возрастной пирамиды рухнет как карточный домик. Ваши накопительные 2% инфляция превратит в пыль. Их даже на спички не хватит. Копите, иначе будете нищими. — Azamat Akeneev (@akeneev) April 11, 2022