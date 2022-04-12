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Общество

Совсем с ума сошли? Соцсети обсуждают пенсионную реформу

Социальный фонд взялся за реформу пенсионной системы. Свои предложения ведомство озвучило накануне на парламентских слушаниях. Пока конкретных законопроектов нет. Но планируемые изменения уже вызвали шквал критики.

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Одними из первых отреагировали в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что считают инициативу Соцфонда об отмене выплаты пенсии гражданам и, в частности, военнослужащим, продолжающим работать, нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной, а также наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности.

Пользователи социальных сетей тоже обсуждают возможные изменения. 24.kg собрало самые яркие реакции.

Одной из первых высказалась экс-депутат парламента Наталья Никитенко. Она назвала инициативу кабмина «подлой и низкой».

«Вчера была презентована так называемая пенсионная реформа. И что мы увидели? Улучшение жизни простых людей? Может, в ближайшее время наши старики, как их сверстники в Европе, смогут покупать дома в Испании и жить у моря? Нет, конечно. Наше правительство стремится отнять у них последнее. Лишить жалких грошей тех, кто по каким-то причинам не смог получить трудовой стаж. И не важно, что ты можешь быть матерью, которая воспитывала детей, ухаживала за инвалидом или, может, в 90-е вынуждена была работать челноком или «в черную», без трудовой на фирму или хозяина. Кто в этом виноват? Власть? Рынок? Но никак не труженик», — написала Наталья Никитенко.

Пресс-секретарь ГУВД столицы Улан Джумаков готов отказаться от будущей пенсии, если зарплата станет хотя бы 70 тысяч сомов. «Либо пенсию сделайте минимум 30 тысяч, чтобы хватало ветеранам милиции на жизнь и лекарства. Не можете так сделать, тогда оставьте милицию в покое», — пишет он на своей странице в Facebook.

— скриншот с Facebook
Фото — скриншот с Facebook

«Люди, которые горбатились всю жизнь и теперь получают крохи, хотят хоть чуть-чуть заработать и продолжают вкалывать, несмотря на возраст. Но и их Байсалов, видимо, решил обобрать», — негодует Семетей Аманбеков.

— скриншот с Facebook
Фото — скриншот с Facebook

«Совсем с ума сошли? — возмущена Валерия Хегай. — Может, и граждане тогда ничего не должны государству? Мы просто откажемся от пенсий и социальной поддержки и, соответственно, не будем перечислять соцотчисления с заработной платы?»

— скриншот с Facebook
Фото — скриншот с Facebook

Пользователь Twitter @n_akylbek призвал членов кабмина не забывать, что пенсионные деньги — это собственные, неприкасаемые деньги народа.

«Не легче ли получать зарплату в конверте и откладывать себе на безбедную старость?» — задалась вопросом @KadyrbekovaRose.

«Обеспечьте работой, и люди сами догадаются отчислять на пенсию. Пересмотрите пенсии коррумпированных ведомств (МВД, ТС, ПС, НС, Соцфонда)», — пишет @udchumaliev.

Кто-то уже задумался уехать из Кыргызстана.

При этом есть и те, кто поддерживает усилия Соцфонда. Пользователь Twitter @razaev считает, что без этих непопулярных мер пенсионная система будет неустойчива и уже в среднесрочной перспективе не смогут платить по своим обязательствам.

«То, что они замахнулись на реформу пенсий людей в погонах, которых никто и никогда не смел трогать, и 40-летние финполовцы на крузаках выходили на пенсию в 30 тысяч, а 60-летние врачи — с 10 тысячами — заслуживают только похвал», — уверен он.

При этом @razaev подчеркивает, что такие изменения нельзя назвать реформой. Реформа могла бы состояться, если не менее половины отчислений направляли бы на индивидуальный накопительный счет и разрешили бы распоряжаться им самостоятельно — выбрать, куда их направить.

Пользователь соцсети отмечает, что сама подача грядущих изменений неприемлема.

Единственной рабочей схемой Азамат Акенеев считает выплату всем пожилым одной и той же суммы из уплачиваемых государству налогов. А о накопительной части каждый, по его мнению, пусть заботится сам.

Он советует не рассчитывать на государство в старости, а делать самим накопления, чтобы не остаться нищим.
Напомним, Соцфонд предлагает увеличить пенсионный возраст для женщин, лишить базовой части пенсии граждан, которые продолжают работать, а также отменить льготы, возможность досрочного выхода на пенсию и установить минимальный трудовой стаж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230478/
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