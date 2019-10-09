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Власть

Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков рассказал 24.kg, кто возглавил партию «Ата-Журт».

По его словам, у «Ата-Журта» два сопредседателя — он и бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев.

«Партии «Республика — Ата Журт» нет с 2017 года. Мы же провели съезд перед президентскими выборами и официально заявили о прекращении деятельности политической организации. Тогда же было объявлено, что «Ата-Журт» в 2020-м пойдет на выборы самостоятельно, без «Республики», — сказал Ахматбек Келдибеков.

Парламентская фракция «РАЖ» доработает до конца срока шестого созыва.

Ахматбек Келдибеков

Напомним, тандем «Республика — Ата Журт» был сформирован по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015 году, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.
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