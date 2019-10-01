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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Наши недоработки приводят к снижению взаимной торговли ЕАЭС

«Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки также тормозят рост объемов взаимной торговли», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Ереване.

По его словам, за пять лет существования ЕАЭС создали единое таможенное пространство. Ведется скоординированная политика почти во всех сферах экономики. Открыты новые возможности для экономического развития и повышения благосостояния народов государств ЕАЭС. Союз доказал состоятельность и стал сильным интеграционным объединением, считает глава Кыргызстана.

«В 2018 году имело место значительное усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономическими державами мира. Кроме того, мы видим негативное влияние этих процессов и на экономическую ситуацию в нашем объединении», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия. Подобный подход уменьшает совокупный эффект от интеграции.

Сооронбай Жээнбеков
«В интеграционных объединениях страны получают выгоду снижением себестоимости продукции, увеличивая скорость и объемы перевозок товаров. В реальности же мы спорим между собой. Наши правительства должны принять меры по устранению препятствий на внутреннем рынке. Если мы не будем их устранять, наш союз может не достичь своих целей», — заключил президент Кыргызстана.
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