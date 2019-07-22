Назначен начальник штаба Внутренних войск МВД Кыргызстана

Подполковник Дамир Алыбаев назначен заместителем командующего — начальником штаба Внутренних войск МВД Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дамир Алыбаев родился 1 августа 1978 года в селе Бириккен Чуйской области. В ряды Вооруженных сил призван в 2000 году. Окончил Академию МВД КР, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (Москва).

Служебную деятельность начал во Внутренних войсках МВД КР с должности командира взвода патрульной роты.

Женат, имеет троих детей.