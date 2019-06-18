Сооронбай Жээнбеков встретился с летчиком-космонавтом Салижаном Шариповым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с летчиком-космонавтом, Героем КР Салижаном Шариповым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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По ее данным, глава государства тепло поприветствовал Салижана Шарипова, прибывшего в Кыргызстан навестить свою малую Родину. Он отметил, что в КР всегда готовы с радостью встречать своего знаменитого соотечественника, покорившего космос.

Салижан Шарипов поблагодарил за теплый прием и отметил готовность оказывать всяческое содействие всестороннему развитию Кыргызстана.

Салижан Шарипов родился 24 августа 1964 года в городе Узгене Ошской области. В 1990-м его отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998 года Салижан Шарипов совершил свой первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. В ходе полета была осуществлена стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир». Тогда космонавту было 34 года.



Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос.