Правительству рекомендовали уделить внимание досугу сельчан и восстановить клубы

«Практически все сельские клубы либо развалены, либо не работают. Сельчанам негде проводить досуг», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Марат Аманкулов.

Он поинтересовался у вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, есть ли у правительства программа их восстановления.

Алтынай Омурбекова ответила, что в титульном списке ей попадался ремонт этих сооружений, но иногда их приходится перепрофилировать.

«Например, в Алайском районе жители просили сделать детский сад. Здание клуба пустовало, мы его сейчас перепрофилируем», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что некоторые клубы ремонтируются через программы АРИС.