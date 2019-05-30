12:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Правительству рекомендовали уделить внимание досугу сельчан и восстановить клубы

«Практически все сельские клубы либо развалены, либо не работают. Сельчанам негде проводить досуг», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Марат Аманкулов.

Он поинтересовался у вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, есть ли у правительства программа их восстановления.

Алтынай Омурбекова ответила, что в титульном списке ей попадался ремонт этих сооружений, но иногда их приходится перепрофилировать.

«Например, в Алайском районе жители просили сделать детский сад. Здание клуба пустовало, мы его сейчас перепрофилируем», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что некоторые клубы ремонтируются через программы АРИС.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане могут появиться 35 новых сел
Кыргызстанцы предпочитают отдыхать за просмотром телепередач
В Московском районе Кыргызстана назревает межнациональный конфликт
В Александровке на орошаемых землях устроили свалку
В пострадавшем от оползня селе Узгена будет построено 20 километров дорог
Деньги на перевод населенных пунктов в категорию сел нашли спонсоры
Некоторые населенные пункты Кыргызстана станут селами
В Кыргызстане вместо нуждающихся государство помогало богатым селам
Созвездие Урана
Село Джазы-Кечуу вместо ежегодных 43 миллионов сомов будет получать 70 миллионов
Популярные новости
Дефицит кадров? Депутат не&nbsp;понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова Дефицит кадров? Депутат не понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по&nbsp;факту перерегистрации СДПК Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту перерегистрации СДПК
Отставка кабмина и&nbsp;конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью
Эдиль Байсалов о&nbsp;работе послом в&nbsp;Британии и&nbsp;будет&nbsp;ли он&nbsp;искать Максима Бакиева Эдиль Байсалов о работе послом в Британии и будет ли он искать Максима Бакиева
Бизнес
Денежные переводы в&nbsp;любую точку мира через БТА Банк Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк
Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны&nbsp;LG в&nbsp;O!Store Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store
Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom? Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom?
Акцизные марки на&nbsp;пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в&nbsp;угоду импорту Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту