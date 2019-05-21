За систему раннего оповещения о землетрясении выступает депутат

Депутат парламента Кыргызстана Аида Исмаилова считает, что в Кыргызстане принято недостаточно мер для обеспечения сейсмобезопасности.

Нардеп подчеркнула, что страна расположена в зоне сейсмической активности. Согласно данным Института сейсмологии Национальной академии наук, с 2009 по 2018 год произошло 79 тысяч 153 землетрясения.

«Необходимо организовать систему сейсмостойкого строительства, сейсмомониторинга, прогнозирования землетрясений, оценки сейсмического риска, инвентаризации сейсмостойкости. Создать сеть раннего оповещения. А также страховать от землетрясений жизнь и имущество. Таким образом, мы снизим потери и ущерб от катастрофических последствий подземной стихии в пределах нашей страны», — сказала Аида Исмаилова.

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Она добавила, что необходимо урегулировать процессы взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и ведомств независимо от их организационно-правовой формы с населением. Аида Исмаилова считает, что существующая система прогноза, наблюдения, предупреждения землетрясений и ликвидации их последствий не в полной мере отвечает требуемому уровню, а существующий Закон «О градостроительстве и архитектуре» определяет лишь ведомственные обязанности и права Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственного агентства архитектуры и строительства в случаях землетрясений.

Отметим, в КР 24 сейсмоопасные зоны. По прогнозу Института сейсмологии, в 2019-2020 годах увеличится количество подземных толчков, но насколько они будут сильными, спрогнозировать нельзя. Такая активность характерна тем, что магнитуда землетрясения может достигнуть 5-6 баллов.