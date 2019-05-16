Трудовой кодекс будет изменен. В парламенте позаботились о молодых и неопытных

Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение пакет поправок в Трудовой кодекс.

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Они предлагают ввести понятие компенсационных выплат, которые предусмотрены в связи с особым режимом работы и условиями труда, а также с увольнением работника не по вине сотрудника, также предприятие может обанкротиться или прекратить существование. В таких случаях оказавшимся на улице работникам положено возмещение.

Внесены изменения и в части разделения отношений между работником, учеником или стажером и работодателем, в области профессиональной подготовки и переподготовки.

Авторы также предлагают дополнить понятийный аппарат. Вводятся такие термины, как «повышение квалификации», «профессиональная подготовка», «договор профессиональной подготовки», «дуальное обучение», «договор о дуальном обучении», «производственное обучение», «переподготовка», «ученический договор», «стажировка», «молодой специалист».

Уточняется, что ученический договор — это специальный договор, заключенный в письменной форме между работодателем и молодым специалистом об условиях профессиональной подготовки, переподготовки или стажировки.

Молодой специалист — не достигший 28 лет субъект без трудового стажа по специальности.

Нардепы отмечают, что вводится норма, согласно которой за время прохождения производственного обучения и профессиональной стажировки молодой специалист выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в трудовой стаж, и он может рассчитывать на компенсацию.

Инициаторы подчеркивают, что количество учеников/стажеров, принимаемых по ученическому договору, не может превышать 15 процентов от общего числа штатных сотрудников организации. Срок соглашения такого формата между работником и работодателем не может превышать 12 месяцев.

Если работник по окончании профессионального обучения без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает расходы, понесенные компанией за время обучения.