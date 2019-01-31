Алтынбек Сулайманов против внесения изменений в Конституцию и объяснил почему

«Пора отойти от старых стандартов советского мышления о жесткой вертикали власти. Необходимо не менять, а заставить работать действующую Конституцию в полной мере», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

По его словам, сегодня вновь звучат предложения об изменении Основного закона. Алтынбек Сулайманов выступил категорически против таких инициатив. Нардеп считает, что любые изменения Конституции в итоге всегда преследовали только одну цель — усиление рычагов власти. В итоге это привело страну к двум революциям.

«В 2010 году народ проголосовал за парламентскую форму правления. Нужно уважать волеизъявление народа. Основной закон если и должен меняться, то только для улучшения жизни населения. Я хотел бы сказать тем, кто предлагает снова поменять Конституцию, чтобы перестали попусту будоражить народ. У нас и без этого полно проблем, которые надо решить. Не нужно растрачивать время впустую, пытаясь изменить Основной закон», — подчеркнул Алтынбек Сулайманов.