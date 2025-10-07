09:21
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Видео

Трамп анонсировал строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia

В декабре в США начнется строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia. Об этом президент Дональд Трамп заявил, выступая на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.

Keystone Press Agency
Фото Keystone Press Agency

30 сентября Дональд Трамп выступил с речью в министерстве войны (Пентагон). В обращении к американским военным он сообщил об отставании России и Китая по субмаринам на 25 лет.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — сказал он. Свое заявление республиканец сделал на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.

Американский флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54 процента ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами, сообщается на сайте ВМФ США.

Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций.
Ссылка: https://24.kg/video/346155/
просмотров: 34
Версия для печати
Материалы по теме
Заявления Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к РФ невозможно проверить
Перепалка с Медведевым. Трамп заявил «о полной готовности к ядерной войне с РФ»
В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку San Juan
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
08:44
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, п...
08:41
В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища
08:39
Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака
08:29
Дело Golden Cash. Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана
08:28
Скончался бывший глава «Кыргыиндустрии» Жарасул Абдураимов
6 октября, понедельник
23:41
Samsung выпустит прибор Ear-EEG, способный читать мысли