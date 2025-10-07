Трамп анонсировал строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia

В декабре в США начнется строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia. Об этом президент Дональд Трамп заявил, выступая на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.

Фото Keystone Press Agency

30 сентября Дональд Трамп выступил с речью в министерстве войны (Пентагон). В обращении к американским военным он сообщил об отставании России и Китая по субмаринам на 25 лет.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — сказал он. Свое заявление республиканец сделал на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.

Американский флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54 процента ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами, сообщается на сайте ВМФ США.

Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций.