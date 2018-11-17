В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку San Juan

Компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщил официальный Twitter Военно-морских сил страны.

«Обследование объекта повышенного интереса № 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров подтвердило обнаружение субмарины San Juan», — говорится в сообщении.

Как отметил ТАСС, дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Тридцатого ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски субмарины продолжили.

В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.